Vineri, 8 mai, în jurul orei 20.15, pe str. Pleşeşti Gane din Fălticeni, polițiștii din cadrul Poliției Fălticeni au depistat în trafic un bărbat de 35 ani, din municipiu conducând autoturismul fără a poseda permis de conducere. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducere fără permis”.

