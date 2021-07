Ciclistul fălticenean Vlad Dascălu a reușit un rezultat de excepție la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce a încheiat pe locul al șaptelea proba de cross-country masculin, desfășurată luni. Sportivul din România a sosit la 49 de secunde distanță față de campionul Thomas Pidcock, din Marea Britanie.

Imediat după ce a trecut linia de finish, ciclistul a mărturisit că a fost un traseu solicitant și că în ultime două tururi a avut crampe.

Acest rezultat reușit de Vlad Dascălu reprezintă cea mai bună clasare din ciclismul românesc la Jocurile Olimpice.

În vara lui 2019, Vlad Dascălu a devenit la Brno, în Cehia, primul campion european din istoria ciclismului românesc, impunându-se cu autoritate în concursul de mountain bike rezervat sportivilor sub 23 de ani, izbutind în acel an să se impună şi la Mondialele Under 23 din Canada, ceea ce, de asemenea, reprezintă o premieră pentru ţara noastră în acest sport.