Fostul cinematograf din municipiul Fălticeni ar putea fi redeschis în maxim un an și jumătate. Anunțul a fost făcut de primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, care a precizat că Primăria a depus deja un proiect pentru a fi finanțat prin Compania Națională de Investiții, care se află în ultimele faze pentru aprobare. Cătălin Coman a ținut să reamintească faptul că cinematograful ”Doina” din Fălticeni a fost readus în patrimoniul Consiliului Local în domeniul public al municipiului după trei ani de procese cu RADEF. Coman a spus că a considerat că acesta un gest de normalitate deoarece cinematograful ”Doina” a aparținut dintotdeauna fălticenenilor. El a amintit că cinematograful a fost înstrăinat prin metode mai mult sau mai puțin transparente la nivelul anilor ’90. „ A fost un gest de normalitate readucerea lui în proprietatea fălticenenilor pentru că ei sunt proprietarii firești ai cinematografului”, a declarat primarul din Fălticeni.

El a spus că deja proiectul pentru reabilitarea cinematografului „este pe drumul cel bun”. „Suntem mai aproape ca niciodată de implementarea acestui proiect. Sperăm ca în un an, un an și jumătate Fălticeniul să aibă un cinematograf nou, modern, acolo unde se află acum cinematograful Doina. Cinematograful pe care îl știu toți fălticenenii și în care eu personal am văzut foarte multe filme. Am mai fost întrebat de cetățenii din Fălticeni cum va arăta. Nu vom putea discuta de acea sală mare de 440 de locuri, pentru că nu mai este conformă ca cerințe cu ceea ce se discută acum pe piața cinematografelor”, a explicat Cătălin Coman. El a adăugat că în proiect sunt prevăzute două sau chiar trei săli de cinema, în așa fel încât să poată fi vizionate mai multe filme simultan. Primarul din Fălticeni a spus că sălile ar urma să aibă 100 – 120 – 150 de locuri, în funcție de conformația clădirii. „Clădirea va fi recompartimentată în așa fel încât să avem aceste trei săli despre care vorbeam. Încercăm să folosim din experiența altora, așa cum sunt cinematografele în spațiile comerciale, în mall-uri. Mai multe săli cu tot ce înseamnă dotarea tehnică necesară, iar la intrare un spațiu pentru o cafenea”, a precizat Cătălin Coman. El a adăugat că din fericire în urma unei expertize tehnice a reieșit faptul că cinematograful are o structură de rezistență foarte solidă, care permite efectuarea lucrărilor de recompartimentare. „Nu va trebui să intervenim foarte mult sau să cheltuim foarte mulți bani cu tot ceea ce înseamnă partea de creșterea a rezistenței. Clădirea este din fericire solidă și vom avea de făcut mai mult lucrări de modernizare și compartimentările interioare, plus aspectul exterior, plus partea de dotări, adică aparate de proiecție, sistem modern de lumini și de audiție. Și într-un an, un an și jumătate Fălticeniul poate avea un cinematograf modern care să fie un punct de reper extrem de important sau un spațiu extrem de vizitat atât de fălticeneni, cât și de toți cei din zona Fălticeniului”, a declarat Coman, care a precizat că acest cinematograf se va adresa tuturor celor aproximativ 150.000 de locuitori din zona acestui municipiu.

Program pentru educația copiilor prin artă în noul cinematograf din Fălticeni

Pe de altă parte, Cătălin Coman a spus că profesorii din echipa sa de consilieri locali propusă pentru următorul mandat au în pregătire un proiect ambițios pentru noi activități educative prin proiecție de filme sau alte activități culturale. Cătălin Coman a spus că aceste activități ar urma să se desfășoare în viitorul cinematograf. „Avem mulți colegi cadre didactice care sunt acum în echipa mea pentru Consiliul Local și care lucrează la acest proiect, prin care ne propunem ca toți școlarii, dar și preșcolarii din Fălticeni să beneficieze de acest tip de educație. Educație prin film, prin activități artistice, culturale și să avem diferite activități în cadrul acestui proiect, pentru ca o parte din educație să se realizeze nu neapărat la școală, ci și într-un alt cadru, mult mai atractiv poate pentru ei. Și în același timp să îmbogățim acest arsenal de mijloace privind educația copiilor noștri”, a declarat Cătălin Coman.