Municipiul Fălticeni a găzduit, sâmbătă, 27 februarie, mai mult manifestări dedicate împlinirii a 118 de ani de la nașterea maestrului Ion Irimescu. Evenimentele au fost organizate de Primăria Fălticeni și Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, manifestările debutând cu o slujbă de pomenire oficiată la Biserica “Sf. Voievozi” din Oprişeni. Acesta este singurul lăcaș de cult pictat de maestrul Ion Irimescu. Slujba de pomenire a fost oficiată de un sobor de preoți din Fălticeni, printre care s-a aflat și directorul Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, preotul Teodor Brădățanu, la slujbă fiind prezenți primarul Fălticeniului, Gheorghe Cătălin Coman, artiști plastici, dar și artistul Grigore Leșe.

După slujbă cei prezenți s-au recules la mormântul maestrului Ion Irimescu din cimitirul bisericii „Sf. Voievozi” din Oprișeni. La finalul slujbei, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Neculai Barbă, a depus un buchet de flori la mormântul maestrului.

Manifestările sculptorului Ion Irimescu au continuat la Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”, unde a avut loc simpozionul „Irimescu 118”. În deschidere, managerul Muzeului de Artă „Ion Irimescu”, Teodor Brădățanu, a ținut să le mulțumească tuturor pentru faptul că sunt prezenți la acest eveniment dedicat maestrului Irimescu. „Și de această dată maestrul Ion Irimescu este în inimile noastre și îl comemorăm și ne bucurăm de marea moștenire lăsată”, a spus Teodor Brădățanu.

La rândul său, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a ținut să sublinieze faptul că administrația locală va continua lucrările de reabilitare și restaurare la clădirile Muzeului de Artă „Ion Irimescu”. „După modernizarea și reabilitarea Muzeului Ion Irimescu, la care artizan a fost domnul primar Vasile Tofan (n.r. fost primar al municipiului Fălticeni) și la care eu am avut onoarea să inaugurez și să tai panglica, pot să spun că am continuat aceste eforturi și am depus un proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea corpului B al muzeului”, a declarat Coman.

El a spus că la finalul anului trecut a semnat contractul de finanțare pentru acest proiect, prin care va fi reabilitat în totalitate corpul B al Muzeului. De asemenea, Cătălin Coman a declarat că în parteneriat cu Ministerul Culturii va fi reabilitat și apartamentul în care Ion Irimescu și-a petrecut ultimii ani din viață, care se află tot în corpul B al muzeului, inclusiv mobilierul, obiectele și uneltele maestrului.

După discursurile oficialităților au urmat mai multe comunicări științifice susținute de criticul Pavel Șușară, prezentarea cărții „Brîncuși”, de Pavel Șușară, un cuvânt de întâmpinare rostit de scriitorul Grigore Ilisei și prezentarea cărții „Chipurile umilinței. Amintiri, destăinuiri, mărturii: Grigore Leșe în dialog cu Răzvan Bucuroiu”. Ion Irimescu s-a născut pe 27 februarie 1903 şi a încetat din viaţă în octombrie 2005, în locuinţa sa din Fălticeni.