După trei săptămâni de spitalizare, familia Ardeleanu a revenit acasă. Atât profesorul universitar doctor Sanda Maria Ardeleanu, cât şi soţul domniei sale, medicul Mihai Ardeleanu, şi-au revenit, iar acum vor trebui să stea 14 zile în carantină.

Luni, 13 aprilie, după ştirile de la ora 08.00, doamna Ardeleanu va avea o intervenţie telefonică la Radio Top – 104 şi radiotop.ro în care va vorbi despre lupta cu boala şi cu zvonurile negre despre familia sa, dar şi despre oamenii care în toată această perioadă le-au fost aproape dumneaei şi soţului domniei sale.

Text și foto: Radio Top