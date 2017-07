Consiliul Local Suceava ar putea aproba acordarea unui sprijin familiei polițistului Sorin Vezeteu, înjunghiat mortal în Gara Burdujeni, în timp ce patrula. Viceprimarul Lucian Harșovschi a afirmat astăzi că proiectul de hotărâre va fi introdus pe ordinea de zi a ședinței de joi, 27 iulie. El a adăugat că, deocamdată, nu știe în ce va consta ajutorul pentru familia îndoliată a polițistului. Sorin Vezeteu a fost înmormîntat, ieri, în cimitirul din localitatea sa natală, Dumbrăveni, cu onoruri militare. Sorin Vezeteu avea 38 de ani și era tatăl a doi copii.

