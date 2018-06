Familia primarului Sucevei, Ion Lungu, le va împărţi și-n acest an sarmale credincioşilor care vor participa la Sărbătoarea de Sînziene. Primarul a afirmat că sîmbătă, 23 iunie, de la ora 17.00, pelerinilor prezenţi la Mănăstirea „Sfîntul Ioan cel Nou” li se vor oferi, ca de obicei, 5.000 de sarmale, pîine şi apă. Ion Lungu a mai spus că este o tradiție de familie pe care va continua să o respecte.

