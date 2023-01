Familia unei femei care suferăd e o boală psihică cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, pentru a o vindeca prin rugăciune. ”Aș avea nevoie de o rugăciune, pentru o persoană care își bate joc de toți, inclusiv de familie, ne minte, nu are cuvânt. Ea are probleme psihice, asta se poate observa din comportamentul ei. Este bipolară. Mă gândeam să o internez la un spital de psihiatrie, dar am zis că poate cu rugăciuni o pot ajuta să se vindece.”, a scris familia bolnavei.

”Încercați să înfrățiți cele două posibilități: tratamentul recomandat de medicul de specialitate cu rugăciunea Bisericii”, a răspuns IPS Calinic.