Tragedie mare într-o familie de suceveni care se întorcea acasă de la muncă din Marea Britanie. Mașina în care se aflau, un Mercedes cu număr de Anglia, rula duminică dimineață pe DN2 Bacău-Adjud când la ieşire din localitatea Răcăciuni, judeţul Bacău a fost izbită în plin de un microbuz cu 15 persoane care a pătruns pe contrasens. Impactul a fost fatal pentru trei dintre membrii familiei aflați pe bancheta din spate a Mercedesului. Soția de 34 de ani, Ionela Huluță, și doi dintre copiii minori în vârstă de 3 luni și de 7 ani au murit pe loc. Soțul se află în stare critică la spital. Pe bancheta din spate mai era un al treilea copil al familiei care din câte se pare a scăpat cu viață. În accident au mai murit patru persoane din microbuz iar alte cinci au ajuns în stare gravă la spital.

