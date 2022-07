O familie de suceveni care trăiește în acceași locuință cu părinții este supărată că preotul paroh le-a cerut să plătească taxa pentru Biserică deși aceasta a fost achitată de părinți. ”Suntem o familie (de 6 ani căsătoriți) … când s-a întâmplat botezul primului nostru copil, părintele paroh ne-a cerut ca taxă să plătim cultul … pe an de când ne-am căsătorit până în momentul Botezului copilului, altfel nu ne dădea certificatul de naștere, deși stăm cu părinții soțului la același nr de casă și s-au plătit anual taxele cuvenite Bisericii pentru fiecare an. Când s-a ivit Botezul, ni s-a spus că trebuie să plătim tot de la început… Întrebarea este: Fiind două familii într-o curte (tata, mama cu fiul și nora), se plătește cultul de două ori?”, l-a întrebat familia pe arhiepiscopul Sucevei și Răduților, IPS Calinic.

”Vă rugăm să ne dați numele parohiei, ca să putem verifica hotărârea Consiliului parohial”, a i-a răspuns IPS Calinic.