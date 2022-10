La data de 08.10.2022, ora 11:10, politiștii din cadrul SPR 1 Vadu Moldovei, fiind în exercitarea seriviciului de patrulare pe raza de competenta, au depistat și oprit o autoutilitara condusa de catre un barbat de 47 ani și care transporta material lemnos.

Șoferului i s-a solicitat sa prezinte documentele de înssotire a transportului. Conducatorul auto a precizat faptul ca nu are documente și în continuare s-a verificat prin aplicatia sumal.control legalitatea transportului. Cu acesta ocazia s-a stabilit faptul ca transportul depistat este fara provenienta legala. S-a solicitat sprijinul Ocolului Silvic Rașca, lucratorii silvici procedand la inventarierea materialului lemnos din autoutilitara, stabilindu-se faptul că în autoutilitara se afla cantitatea totala de 2,9106 m3 lemn foc molid.

Politiștii au dispus sanctionarea contraventionala a șoferului iar complementar s-a dispus confiscarea fizica a 2,9106 m3 lemn foc molid, în valoare de 355,09 lei. Materialul lemnos confiscat fiind depozitat și preluat n custodie de catre OS Rașca.

