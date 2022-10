Între 23 și 30 noiembrie, legendara formație de muzică balcanică Fanfare Ciocârlia, formată din 12 lăutari de origine romă din satul Zece Prăjini, nord-estul României, aduce publicului un turneu de lansare a noului album „It wasn’t hard to love you”, în 7 orașe: Ploiești (23 noiembrie), Bacău (24 noiembrie), Iași (25 noiembrie), Galați (26 noiembrie), Cluj (28 noiembrie), Sibiu (29 noiembrie) și București (30 noiembrie). Turneul este organizat de Tectonic Events și biletele sunt disponibile pe Iabilet.ro și în rețeaua Iabilet.

Povestea Fanfare Ciocârlia a început acum 25 de ani, pe un drum aparent fără sfârșit, întortocheat și accidentat, ce trece printre dealuri care nu-și doresc să fie numite munți – undeva în nord-vestul României, aproape de granița cu Moldova. Se văd ultimele case, ce par aruncate la întâmplare într-o pictură de Chagall, stând în noroi, crăpate și colorate cu îndrăzneală, cu ferestrele lor larg deschise, holbându-se la trecători. Pe undeva, călătorul face brusc la stânga și, după ce traversează alt drum pietruit, ajunge în sfârșit în locul de origine al celui mai recent și incredibil fenomen în muzica de alamă: Zece Prăjini, unde totul a început pentru Fanfare Ciocârlia.

Aici, în 1997, 12 muzicieni au pornit să cucerească lumea cu sunete profunde de tube și cornuri tenor, amestecate cu note din trompete și saxofon, totul pentru a elibera puterea bucuriei muzicii de alamă est-europene către întreaga lume – cel puțin asta a fost ideea. Seriozitatea misiunii lor a fost parafată în momentul apariției primului album, în 1998, cu o vorbă a seniorului trompetist, Rădulescu: “Așteptați voi, și vedeți – la un moment dat, vom ajunge să cântăm pe Marte! “ Și, din acel moment, trupa a călătorit milioane de kilometri, în turnee fără de număr, în încercarea lor de a ajunge pe Planeta Roșie.

Acum, în 2022, nu este nimic ce trebuie rescris legat de muzica lor. Talentul ireal al celor din Fanfare Ciocârlia de a face alămurile balcanice să atingă note de jazz, pop și rock, toate executate cu o precizie nebună de tempo-uri nestăpânite, le-a oferit statusul cultural și i-a pus permanent pe scena muzicii, de la punk, la clasic.

După 25 de ani, mii de spectacole și 9 albume de studio, Fanfare Ciocârlia era la apogeul carierei când pandemia a șocat întreaga lume. Acest eveniment fără precedent a însemnat și pentru ei, cât și pentru alte milioane de artiști din întreaga lume, o mare pauză din muncă. Și, în timp ce omenirea părea că se află încă în expectativă, miile de fani au redevenit activi și au ajutat trupa să completeze mult-plănuitul lor album aniversar de 25 de ani cu ajutor financiar și cuvinte de încurajare.

Acum rezultatele pot fi auzite: “It wasn’t hard to love you” este o odă muzicală a Fanfare Ciocârlia către ascultătorii lor din toată lumea – este un capitol recent a poveștii marii trupe din micul sat, o trupă ce dorește să pună un zâmbet pe fețele oamenilor, o trupă ce tânjește către un viitor plin de concerte palpitante ce se prelungesc profund în nopțile târzii.

De-a lungul anilor, muzica Fanfare Ciocârlia s-a auzit pe coloana sonoră a filmelor “Borat – Subsequent Moviefilm” (USA, 2020, r. Jason Woliner), “Hotel Beograd”

(Rusia, 2020, r. Konstantin Statskiy), “Becoming Bond” (USA, 2017, r. Josh Greenbaum), “Borat – Cultural Learnings of America” (USA, 2006, r. Larry Charles) și “Head On” (Germania, 2004, r. Fatih Akin) iar trupa a avut apariții și în documentarele “The New Gypsy Kings” (UK, 2016, r. Liviu Tipurita), “Gypsy Caravan” (USA, 2007, r. Jasmin Dellal) și “Iag Bari – Brass On Fire” (Germania, 2003, r. Ralf Marschaleck).

Au colaborat, printre alții, cu Eugene Hütz – Gogol Bordello (USA), Adrian Raso (Canada), Socalled (Canada), Bassement Jaxx (UK), Transglobal Underground (UK)

Erran Baron Cohen (UK), Boban & Marko Markovic (Serbia), Esma Redzepova (Macedonia), Dzambo Agusevi Orchestra (Macedonia) și Dunkelbunt (Austria) și au primit și numeroase premii: Top of the World Music Charts Europe pentru albumele „Baro Biao” (1999), “Iag Bari” (2001), “Gili Garabdi”(2005), “Queens and Kings” (2007), “Balkan Brass Battle” (2011), “Devil’s Tale” (2014) și “It Wasn’t Hard To Love You” (2021), Best Worldmusic Album pentru “Iag Bari” dar și premiul BBC Radio 3 pentru Best World Music act from Europe.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Cărturești, Munteanu.

