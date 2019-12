Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a anunțat că fîntîna arteziană amplasată în fața blocului „Union” din centru va fi demolată, iar în locul ei va fi construită o alta modernă. Viceprimarul a menționat că inițiativa îi aparține, iar deliberativul local a aprobat deja studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției. Marian Andronache a mai spus că în viitoarea fîntînă se vor instala un sistem de lumini și apă în pardoseală și un sistem muzical care se va sincroniza cu mișcarea coloanelor de apă. De asemenea, va fi amenajat un amfiteatru în aer liber ce va fi axat pe centrul fîntînii. Viceprimarul Andronache a subliniat că proiectul are un caracter multifuncțional: fîntînă muzicală cu jocuri de lumini și apă și fîntînă de joacă în aer liber, pentru copii, în timpul verii. El a adăugat că odată oprită fîntîna, spațiul va putea susține proiecții de film, teatru în aer liber sau concerte, dar va putea fi folosit și ca patinoar în sezonul rece. Prin proiect se propune un lift platformă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

