Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a anunțat că fîntînile arteziene din Parcul Central au fost reabilitate și vor redeveni funcționale diseară. „Plăcile de granit ale bazinelor au fost completate și șlefuite, s-au schimbat instalațiile de alimentare ale apei cu altele din inox, s-au reparat tablourile electrice. Jocurile de apă au fost modificate și au fost prevăzute cu lămpi care își schimbă coloratura. Lucrările au fost un pic întârziate din cauza pandemiei însă e bine că odată cu deschiderea parcurilor și începutul sezonului cald fântânile au devenit funcționale”,a spus Andronache

