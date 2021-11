Luminile din bradul de Crăciun montat pe esplanada din centrul Sucevei vor fi aprinse sîmbătă, 27 noiembrie, la ora 18.00, iar cei care doresc să participe la eveniment nu au nevoie de certificatul verde COVID. În schimb, în Tîrgul de Crăciun, care se deschide cu o zi înainte, la ora 12.00, accesul va fi permis doar pe baza certificatului verde. Viceprimarul Lucian Harșovschi, a explicat, la Radio Top: „Este o situație atipică anul acesta, dată fiind pandemia. Am discutat la Direcția de Sănătate Publică și Prefectură și condiția era ca Tîrgul de Crăciun să fie accesibil persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care pot prezenta certificate verzi. De aceea, pentru că nu trebuie să facem diferențe între persoanele vaccinate și cele nevaccinate, cu toate că eu sînt un vaccinist convins și consider că vaccinurile au salvat omenirea de-a lungul timpului și e foarte bine să ne vaccinăm, însă, bineînțeles este opțional, am luat decizia ca tot ceea ce înseamnă zonă centrală, brad, cupolă luminoasă și ornamente, să nu fie prinse în perimetrul Tîrgului de Crăciun. Asta, pentru ca toți cei care doresc să meargă acolo, indiferent că-s copii, părinți ori bunici să o facă fără nici o problemă”. Viceprimarul a mai spus că în Tîrgul de Crăciun căsuțele destinate meșterilor populari și reprezentanților Asociației „Produs în Bucovina” au fost instalate una în fața alteia, de la cupolă înspre Palatul Administrativ, iar între ele vor exista gărdulețe despărțitoare ale Poliției Locale. De menționat că în întreg orașul au fost montate decorațiuni luminoase de Crăciun. Lucian Harșovschi speră ca situația pandemică să se îmbunătățească, astfel încît de la începutul lunii decembrie să fie ridicate parte din restricții. El a menționat că, astfel, pe esplanadă s-ar putea amplasa o scenă unde să fie susținute diverse spectacole.

