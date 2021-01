Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, nu recurge la concedieri de personal în acest an alegând soluția încărcării angajaților cu noi sarcini de serviciu. Flutur a anunțat acest lucru în ședința deliberativului județean de vineri, 29 ianuarie precizând că le-a cerut salariaților să fie mai implicați în realizarea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene. ”Zilele aceastea am avut discuții cu salariații din Consiliul Județean și din unitățile subordonate. Prioritatea de grad zero pe care o am este să întocmim cât mai multe proiecte europene. M-am uitat și în alte județe unde se discută mereu de reduceri de personal de restructurări. Abordarea mea nu este în sensul acesta nu trebuie să ne gândim la asta dar le-am cerut salariaților să fie mai implicați în diverse proiecte europene. Sunt o sumedenie de oportunități și nu numai la CJ. CJ trebuie să ajute și alte localități din județ să facă proiecte, să aducă fonduri europene. Vine perioada digitalizării și va trebui ca relația cu primăriile să fie sută la sută digitalizată. Am cerut salariaților să se ocupe de unele proiecte care nu sunt în grădina CJ dar care trebuie ajutate cum ar fi modernizarea salinei de la Cacica, cum ar fi tabăra de la Bucșoaia sau Vama Siret și multe alte proiecte unde să dăm o mână de ajutor primăriilor ca să aducem bani europeni pentru modernizare”,a spus Flutur.