Sâmbătă, 22 mai, în jurul orei 20.10, echipajul de poliție din cadrul Secției 11 Pojorâta, în timp ce își desfășura atribuțiunile de serviciu pe raza de competență, a oprit pentru control un autoturism care se deplasa haotic și care a pătruns pe contrasens fiind aproape de o coliziune cu autospeciala de poliție, pe D.J. 175 din com. Fundu Moldovei, sat Botuș.

La volanul autoturismului se afla o persoană de sex masculin, care emana halenă alcoolică, acesta nu avea asupra sa niciun document cu care să i să poată stabilii identitatea, motiv pentru care a fost verificat în baza de date a Poliției Române, stabilind că este un bărbat în vârstă de 47 de ani, din comuna Fundu Moldovei. De asemenea, nu are drept de a conduce autovehicule pe drumurile publice, permisul de conducere fiind cu restricții, reținut.

S-a procedat și la verificarea autoturismului în baza de date a Poliției Române, stabilind că are ITP expirată și polița RCA expirată.

În continuarea i s-a solicitat conducătorului auto testarea cu aparatul alcooltest, acesta refuzând.

Șoferul a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde a fost de acord cu testarea cu aparatul alcooltest, reieșind o concentrație de 1,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto și-a dat consimțământul scris pentru recoltarea a 2 (două) probe biologice de sânge la interval de o oră una de cealaltă, prima fiind recoltată la ora 21.00, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au dispus prin ordonanță reținerea șoferului pe o perioadă de 24 de ore, începând cu 23.05.2021.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Suceava, urmând ca în cursul zilei de 23.05.2021 să fie prezentat procurorului de caz pentru a se analiza posibilitatea dispunerii unei alte măsuri preventive.