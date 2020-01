Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Consiliului Județean Suceava, din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes județean din subordinea acestuia nu se majorează în acest urmând să rămână la nivelul lunii decembrie 2019. Așa stipulează un proiect de hotărâre de Consiliu Județean semnat de vicepreședintele Marin Gheorghe Niță care va fi supus aprobării deliberativului în ședința de marți, 28 ianuarie. ”Reprezentantii salariatilor din cadrul Consiliului Judetean Suceava, ai Serviciului Public SALVAMONT Suceava, ai Directiei Judetene de Drumuri și Poduri Suceava, ai Directiei Judetene de Evidență a Persoanelor Suceava, ai Directiei Generate de Asistenta Sociala și Protectia Copilului a Judetului Suceava, precum și reprezentantul sindicatului PRO-AS Suceava au fost consultati în data de 14.01.2020, aceștia exprimându-și acordul în ceea ce privește mentinerea in anul 2020 a drepturilor salariale la nivelul aferent lunii decembrie 2019, conform minutei de edinta nr.181/14.01.2020. Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost stabilite unele masuri menite sa mentina volumul cheltuielilor bugetare pe anul 2020 in vederea pastrarii echilibrului bugetar prin plafonarea cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat. La art.I pct.12 i pct.13 au fost aduse unele modificari la cadrul legislativ in materie de salarizare, prin modificarea Legii-cadru nr.153/2017, cu modificarile și completarile ulterioare. Începand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2020, indemnizatiile lunare pentru funcții de demnitate publica și functiile asimilate acestora, prevazute în anexa nr. IX la lege se mentin la nivelul lunii decembrie 2019. Astfel, nivelul veniturilor salariale se stabilete, fără a depăși limita maxima a indemnizației lunare a functiei de vicepreședinte al consiliului județean, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate In bugetele de venituri și cheltuieli”, se spune în proiectul de hotărâre.