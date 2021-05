Președintele Klaus Iohannis a anunțat astăzi o serie de măsuri de relaxare care vor fi aplicate în perioada următoare arătând că acestea vor fi luate în patru etape: 15 mai, 1 iunie, 1 iulie și 1 august. Astfel, obligativitatea purtării măștii în aer liber va fi eliminată de sâmbătă, 15 mai. Va rămâne obligatorie totuși în piețe, târguri, stații de autobuz, în autobuze precum și la interior. Tot de pe 15 mai se dă voie la intrarea spectatorilor în tribune la competițiile sportive la 25% din capacitate și se elimină restricțiile de circulație noaptea. Simultan se elimină orice restricție asupra programului agenților comerciali. Deci magazinele vor reveni la programul normal pe care l-au avut. De la 1 iunie vor intra în vigoare alte relaxări care vizează în primul rând nunțile, botezurile și alt gen de evenimente private. Numărul participanților va fi limitat cu excepția situației în care organizatorul garantează că toți cei prezenți sunt vaccinați.

