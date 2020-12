Astăzi dimineață, în spitalele sucevene erau internate 347 de persoane diagnosticate cu COVID și 91 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensivă a Spitalului Județean nu exista nici un pat disponibil pentru pacienți COVID, pentru a doua zi consecutiv. În aceeași secție se aflau 25 de ventilatoare libere, din care 9 pentru bolnavi de COVID. În total, la Spitalul din Suceava erau 328 de paturi libere, din care 41 pentru pacienți COVID-19, 177 în sectorul non-COVID și 110 pentru zona tampon. În județ sunt 107 locuri libere COVID și 126 de locuri pentru zona tampon.

Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 529 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 189 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 75 pacienți sunt în zona tampon și 265 pacienți sunt cu alte afecțiuni. Din cei 189 pacienți diagnosticați Covid-19, 12 prezintă forme ușoare; 91 prezintă forme medii ale bolii; 66 au forme severe și 20 prezintă forme grave și sunt internați în secția de terapie intensivă, dintre aceștia 6 pacienți sunt ventilați neinvaziv și 5 ventilați invaziv).

La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 77 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (5 cu forme ușoare, 47 prezentând forme medii, 23 forme grave și 2 pacienți în formă critică) și 7 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 16 locuri în sectorul Covid. La unitatea ATI sunt internați 2 pacienți.

La nivelul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați un număr de 34 pacienți diagnosticați cu Covid-19, dintre aceștia 31 prezintă forme medii și 3 forme grave, 2 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere un număr de 1 loc în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați un număr de 20 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (2 persoane cu forme ușoare, 15 prezentând forme medii și 3 cu forme grave) și 2 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere un număr de 7 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului sunt internați un număr de 26 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (19 cu forme ușoare și 7 prezentând forme medii) și 4 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere un număr de 18 locuri în sectorul Covid.

La nivelul Spitalului Boli Cronice Siret este internat 1 pacient diagnosticat cu Covid-19 cu formă medie a bolii și 1 persoană suspectă de infecție cu noul coronavirus, fiind libere un număr de 24 locuri în sectorul Covid.