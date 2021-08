Într-o zi de 5 august 1864, amiralul David Farragut și-a câștigat locul în istoria navală, dar și în toate cărțile cu citate celebre. Farragut comanda o flotă unionistă de 18 vase în timpul Războiului Civil American.

În timp ce se ridica ceața, în dimineața fierbinte de august, amiralul și-a condus flota pe lângă Fortul Morgan, o fortăreață a confederaților care străjuia Mobile Bay de pe coastele Alabamei, în Golful Mexic. Imediat, dușmanul a deschis focul și curajosul Farragut i-a cerut unui marinar să-l lege de catarg ca să aibă mâinile libere să țină ocheanul și să vadă peste fumul care se ridica.

În afară de faptul că trăgeau cu tunurile, confederații împânziseră canalul cu mine (pe atunci se numeau torpile), vasul yankeu din frunte, Tecumseh, sărind în aer și scufundându-se cu toți oamenii de la bord. În pragul panicii, vasul Brooklyn s-a oprit și întregul convoi al lui Farragut a ezitat, nesigur dacă să atace sau să se retragă, în timp ce tunurile din Fortul Morgan și-au continuat canonada mortală.

Refuzând să se lase intimidat, Farragut a strigat: „La naiba cu torpilele! Cu toată viteza înainte”, și și-a condus flota în siguranță prin câmpul de mine, distrugând flota sudistă care aștepta în golf și obligând Fort Morgan să se predea.

Această celebră victorie a închis practic și ultimul port al confederaților care mai sfida cu succes blocada unionistă și a reprezentat un pas important în marșul către victorie al Nordului.

Tot la 5 august:

1850: Se naște scriitorul francez Guy de Maupassant.

1858: Regina Victoria are un schimb de saluturi cu James Buchanan, președintele Statelor Unite, cu ocazia punerii în funcțiune a primului cablu telegrafic transatlantic.

1861: Este introdus primul impozit pe venituri în SUA.

Geo Alupoae, critic de teatru.