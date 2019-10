O fată de 13 ani, din Suceava, a ajuns la spital, aseară, după ce a fost lovită de o mașină, în timp ce traversa regulamentar bulevardul George Enescu. Minora a fost accidentată de un autoturism condus de o localnică de 18 ani. Șoferița a fost verificată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal.

