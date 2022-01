O minoră de 17 ani a ajuns joi la spital cu ”traumatism umăr drept, traumatism cot drept și traumatism genunchi drept” după ce a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni din fața Școlii Gimnaziale din Salcea. Mașina care a dat peste ea era condusă de un bărbat de 51 de ani din Liteni care s-a ales cu dosar penal.

