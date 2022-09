Un bărbat din Fălticeni, în timp ce conducea autoturismul pe Bld. 2 Gărniceri, din direcția Spătărești-Suceava, a surprins și accidentat o tânără de 19 ani, din comuna Horodniceni, în calitate de pieton, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis, din partea stângă spre dreapta, având în vedere direcția de deplasare a autoturismului. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a pietonului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat și i-a fost prelevate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.

