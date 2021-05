Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, prezintă o altă față a municipiului, cea de oraș al florilor. ”Momentan, ne bucurăm de frumusețea celor peste 40.000 de lalele înflorite!”, a transmis Harșovschi pe pagina sa de socializare unde a postat mai multe fotografii reușite.

Pentru ca spațiile verzi să fie cât mai colorate, a spus viceprimarul, în paralel cu plantarea arborilor de diferite specii, echipele municipalității continuă plantarea a peste 300.000 fire de flori.

La finalul campaniei, printre florile care vor înfrumuseța întregul oraș se numără: 120.000 de fire crăițe și petunii, ce urmează a fi produse în serele proprii, 36.300 de fire cana indica, gura leului, gazania, celosia, dalie, salvie, mușcată , produse deja în serele proprii și 163.000 de fire begonie, petunie, dalie, panseluță achiziționate din piață.