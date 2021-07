Primăria comunei Adâncata va implementa în curând două proiecte cu fonduri europene în valoare de 350.000 de euro care vizează învățământul preuniversitar. Primarul Viorel Cucu a anunțat că unul dintre proiecte în valoare de aproximativ 200.000 de euro se referă la digitalizarea școlilor mai exact dotarea unităților de învățământ din comună cu tablete, calculatoare, proiectoare, table inteligente iar celălalt proiect în valoare de 150.000 de euro se referă la dotarea școlilor cu materiale și aparatură sanitară. Primarul a menționat că cele două proiecte au fost aprobate iar acum se așteaptă semnarea contractului de finanțare. ”Anul trecut pe perioada pandemiei noi am făcut proiectele, cererea de finanțare și documentația aferentă și iată că acum au fost aprobate. Ni s-au mai cerut niște clarificări iar luni am dat ultima hotărâre de consiliu local pentru modificarea indicatorilor economici. Trebuie să spun că suma pe care am pus-o noi ca și cofinanțare este foarte mică adică în jur de 150.000 de lei. Acum așteptăm ca în cel mai scurt timp să semnăm contractul de finanțare ca să putem achiziționa aceste materiale astfel încât până la începutul anului școlar dacă nu până la finalul acestui an să putem dota toate școlile din comună. E un lucru extraordinar de bun. Iată că și pandemia ne-a învățat multe lucruri”, a declarat Viorel Cucu. În comuna Adâncata funcționează patru școli în care învață în jur de 460 de copii.