Federatia Romana de Dans Sportiv a luat act de aprobarea de catre Ministerul Tineretului si Sportului a regulamentelor privind permiterea reluarii antrenamentelor in spatii inchise si permiterea reluarii

competitiilor sportive organizate in aer liber.

Acesta este un semn ca masurile combaterii pandemiei de COVID-19 in Romania au o evolutie pozitiva pana acum. Daca acest trend se va pastra si in perioada urmatoarea, FRDS va organiza in trimestrul IV al acestui an patru competitii importante:

– Campionatul National de 10 Dansuri

– Campionatul National Sub 21 ani

– Cupa Romaniei

– Campionatul National de Clase

Comisia de Competitii a pus deja bazele unui grup de lucru impreuna cu reprezentanti ai Colegiului Arbitrilor, Colegiului Antrenorilor si Secretariatului General, pentru a pune la punct detalii privind

organizarea fiecarei competitii de mai sus. Grupul de lucru este insarcinat de Biroul Federal sa urmareasca indeaproape evolutia cadrului legislativ si sa conceapa un set de masuri si reguli cu privire la organizarea si desfasurarea in siguranta deplina.

In cazul fericit in care eforturile combaterii pandemiei vor da rezultate din ce in ce mai bune pana atunci si legislatia va permite organizarea acestor competitii la momentul respectiv, FRDS va respecta

toate masurile de siguranta si va impune respectarea acestora de catre toti cei implicati.

Asigurarea sanatatii tuturor participantilor la activitatea sportiva, dar și a personalului auxiliar, reprezinta obiectivul prioritar al Federatiei Romane de Dans Sportiv si trebuie sa reprezinte obiectivul

prioritar si pentru cluburile membre.