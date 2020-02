Primăvara aduce la Piatra Neamţ cele mai valoroase perechi de dansul sportiv din România. Vom întâmpina acest anotimp al renaşterii naturii cu un spectacol de lumini si sunet, în ritmuri de dansuri latino americane (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) şi standard (vals lent, tango, vals vienez, slow fox, quick step). Graţie, energie, emoție, pasiune, dăruire, iubire … le poți găsi şi trăi live pe toate într-un singur loc … pe ringul de dans la Campionatele Nationale de la Piatra Neamț.

În 29 februarie si 01 martie 2020 ,în cocheta şi moderna Sala Polivalentă din Piatra Neamţ, cele mai titrate perechi de dans sportiv din ţara noastră se vor întrece la Campionatul Naţional De Dans Sportiv pe Secţiuni şi Cupa „Romanian Dance Festival”. Miza acestei competiţii o reprezintă titlul de campion național şi biletele pentru campionatele mondiale și europene din anul 2020.

Sunt aşteptaţi să concureze la acest grandios eveniment peste 1.000 de sportivi cu vârste cuprinse între 6 ani si 60 de ani. Vor fi decernate nu mai puţin de 17 titluri de campioni naţionali, la cele două secţiuni şi nouă categorii de vârstă: 6-9 ani, 10-11 ani, 12-13 ani, 14-15 ani, 16-18 ani, 19-35 ani, Senior I, Senior II, Senior III. La categoria de vârstă Senior III şi-au anunţat participarea doar perechi pentru secţiunea dansurilor standard.

Ţinând cont de faptul că în top 25 mondial sunt nu mai puţin de 6 perechi din Romania (la cele doua sectiuni: standard si latino americane) ne aşteptăm ca atmosfera din Sala Polivalentă să fie una incendiară.

Sportivii calificaţi în faza finală vor avea o ocazie rară: plăcerea de a concura de a dansa pe muzica live , interpretată de binecunoscuta formație de muzica de dans sportiv, care concertează la cele mai mari cumpetiţii de gen: ” Boris Myagkov Bands”. Toți sportivii viseaza să poată dansa pe muzica interpretată de această trupă minunată, dar nu și-au imaginat că li se va îndeplini acest vis in România, la Piatra Neamt. De atfel, această trupă este pentru a doua oară în România, prima dată fiind invitată anul trecut, tot la Piatra Neamţ.

Competiţia va începe, în fiecare din cele doua zile. de la ora 9:00, iar galele finale se vor desfăşura începând cu ora 18:00.

Organizatorii evenimentului sunt: Federația Română de Dans Sportiv prin Cluburile Ray’s Dance și Dance Energy.

Partener principal: Consiliul Județean Neamț şi parteneri: Ministerul Tineretului și Sportului, Primăria Piatra Neamț, hotel Central Plaza și Florăria Hi.