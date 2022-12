De Sf. Nicolae la Câmpulung Moldovenesc a fost aprins iluminatul de sărbători. Cel care a apăsat pe buton a fost primarul Mihăiță Negură platoul central fiind înțesat de oameni dornici să simtă pe viu acest moment. Chiote de bucurie s-au auzit după aprinderea luminilor de sărbători care a transformat municipiul Câmpulung Moldovensc într-un loc de poveste. La final municipalitatea a oferit și un spectaculos foc de artificii.

