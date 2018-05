Feli Donose (31 de ani) a folosit un mod foarte original prin care a dezvăluit lumii că este însărcinată. Vedeta a lansat o piesă în care a mărturisit că în curând cineva îi va spune „mămică”. Vedeta a explicat că își dorea dintotdeauna să devină mamă și este în culmea fericirii că va aduce pe lume un copil, potrivit click.ro.

“Tu-mi ești Soarele și Luna/ Și te iubesc dintotdeauna/Te iubesc din alte vieți / Cum iubesc marii poeți”, este refrenul interpretat de ea. Chiar de la începutul piesei, jurata de la The Four a dezvăluit faptul că simte că are două inimi care bat în ea: una este a ei, cea primită de la mama ei, și cealaltă a copilului pe care-l poartă în pântece, conform sursei citate.

