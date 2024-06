Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a ținut să-l felicite pe contracandidatul său de la PSD, Vasile Rîmbu, pentru victoria în aceste alegeri locale. Pe de altă parte el a mulțumit celor care i-au dat votul. ”Astăzi s-a decis viitorul orașului nostru pentru următorii 4 ani. Mulțumesc tuturor oamenilor minunați care mi-au fost alături în această perioadă. Mulțumesc tuturor sucevenilor care m-au votat și îi asigur pe ceilalți, care nu au făcut-o, că voi fi în continuare la fel de implicat! Îi urez succes viitorului primar Vasile Rîmbu și îi doresc energie și multă putere!”, a transmis Harșovschi.

