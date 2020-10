Mihaela Rădulescu a decis să nu-și mai etaleze relația cu Felix Baumgartner, așa că de aici până la zvonurile unei despărțiți nu a trecut mult timp. Dar iată că, din când în când, parașutistul austriac de Cartea Recordurilor știe să o facă pe Miha cum să se topească, iar ea să și anunțe asta pe rețelele sociale, notează click.ro.

Felix Baumgartner și-a uimit fanii, și mai ales pe Mihaela, publicând pe Instagram un filmuleț romantic, realizat din cele mai tandre momente pe care le-a avut el cu iubita lui româncă. Melodia aleasă este extrem de sugestivă: Lenny Kravitz, cu piesa Can’t Get You Off My Mind. Pe românește, parașutistul de Cartea Recordurilor îi spune Mihaelei: „Nu te pot scoate din mintea mea”. Surpriza are legătură cu cei 6 ani de relație, pe care cei doi i-au bifat pe 23 octombrie, mai scrie sursa citată. Reacția Mihaelei? Evident că diva de la PRO TV s-a arătat topită după gestul iubitului și a pus pe Instagram o fotografie, alături de mesajul: „Fața mea când văd așa ceva”.

