Sâmbătă, 13 iunie, a avut loc cea de-a treia conferință online organizată de SuperTeach pentru cadrele didactice din România. În cadrul evenimentului, profesorii au ascultat discursurile pe teme educaționale ale celor 10 speakeri invitați – antreprenori și personalități care, prin inițiativele lor, contribuie la schimbarea sistemului educațional românesc. Proiectul dedicat schimbării de mentalități va organiza și o serie de webinarii speciale pentru profesori, în perioada 15 iunie – 2 iulie 2020.

Sub umbrela ”Revoluția mentalităților în educație”, evenimentul a reunit speakeri care au împărtășit din experiența lor plecând de la tema ”Autonomia copilului în procesul de învățare”. Invitații au discutat despre necesitatea și implicațiile dezvoltării unei generații de tineri independenți, capabili să gândească critic și care să fie pregătiți pentru meseriile viitorului. Astfel, au fost abordate subiecte precum: provocările sistemului educațional actual, modalitățile prin care profesorii pot dezvolta potențialul din fiecare copil, metodele prin care părinții și cadrele didactice pot încuraja autonomia în procesul de învățare al copiilor, dar și elementele-cheie care-i ajută pe cei mici să învețe mai ușor.

Conferința a reunit speakeri din diverse domenii – antreprenori, specialiști în educație, profesori și personalități care susțin inițiative în educație. Printre aceștia, s-au numărat și: Tudor Chirilă – actor, muzician, compozitor și producător, Felix Pătrășcanu – fondator FAN Courier, Andy Szekely – speaker și coach în dezvoltare personală, și Felix Tătaru – Președinte GMP Group și co-fondator Itsy Bitsy FM.

”Cum procedăm atunci când un copil ne spune: nu pot? Oferindu-i un răspuns de tipul <<ba poți>>, nu facem decât să-i negăm realitatea. Putem, în schimb, să folosim două abordări inedite. Prima este: nu poți ÎNCĂ – aceasta-i va deschide fereastra posibilității. Cea de-a doua este: DACĂ nu o să reușești, ce o să faci? Aceasta îi va trezi gândirea scenarială, care stă la baza dezvoltării abilității de a rezolva probleme. Nu în ultimul rând, dacă vrem să creștem copii capabili să discearnă lucrurile în viață, trebuie să începem să le punem întrebările potrivite. I-aș sfătui pe părinți ca în loc de să-i întrebe pe cei mici ce au făcut la școală, să le spună: Îmi poți spune două lucruri bune care s-au întâmplat azi și un lucru pe care l-ai schimba?“, a spus Andy Szekely, coach și speaker în dezvoltare personală, în cadrul conferinței SuperTeach, făcând referire la modalitățile de a crește autonomia și gândirea critică la cei mici.

Invitații au punctat faptul că lipsa încrederii la nivel de societate, purtată de vechile generații, afectează în prezent dezvoltarea autonomiei tinerilor. Totodată, au fost puse în discuțiile trăsăturile și abilitățile pe care părinții și profesorii, deopotrivă, urmăresc să le dezvolte la adulții de mâine.

”Noi am fost o generație care a crescut în frică. Oricât am vrea să spunem că ne-am descurcat, nu este așa. Noi suntem generața 40+, cea care a trebuit să construiască România. Uitându-ne la societatea noastră, putem vedea cum ne-am descurcat de fapt. Eu nu-mi doresc ca generația care crește acum să arate ca noi. Am trăit în legea junglei, în care fiecare se descurcă pe culoarul lui, fără să-i pese de comunitate. Cred că adultul pe care ar trebui să-l construim ar trebui să înțeleagă că o societate nu se poate construi pe principiul <<fiecare se descurcă>>. Trebuie să înțeleagă că o societate se construiește ÎMPREUNĂ, nu așteptând un salvator. Eu îmi doresc să fie o generație fără teamă, care să aibă curajul să-și ceară drepturile, fie ele morale sau materiale.”, a spus Tudor Chirilă în timpul conferinței SuperTeach.

În acest context, Felix Pătrășcanu, fondatorul FAN Courier, și Beatrice Căsăneanu, Director Executiv Centrul Auto Skoda Bacău, au punctat cele 10 trăsături pe care le caută companiile la viitorii angajați: curiozitatea, păsarea, implicarea, spiritul inovator, orientarea către soluții, etica profesională, asumarea, deschiderea către oportunitățile de dezvoltare personală, adaptabilitatea și spiritul de echipă.

”S-a discutat astăzi foarte mult despre reformă. Reformă care nu ar trebui să fie doar o reșapare. Dar aceasta este realitatea. Până acum am fost martori doar la re-forme. Am schimbat doar forma educației, dar nu am umblat și la fond. De aceea nu ne-a <<durut>> cu adevărat reforma. Copilul nu există în acest moment în sistemul de educație. Nu am avut discuții în care copilul să fie în centrul atenției. FONDUL este mentalitatea. Restul sunt doar comportamente pe care încercăm să le schimbăm.”, a încheiat Felix Tătaru, Președinte GMP Group și co-fondator al proiectului SuperTeach.

Participanții de la conferință vor avea, de asemenea, acces la următoarele webinarii:

15 iunie – webinarul ”Redefinirea rolului profesorului în era digitală”, susținut de Daniel David, Rector al Universității Babeș-Bolyai Cluj

16 iunie – webinarul ”In/outward în montagne-rousse-ul școlii online”, susținut de Ana Maria Bostan și Irina Vasile, profesori facilitatori în Mentalitatea Deschisă în Educație

17 iunie – webinarul ”Școala de Bani”, susținut de Banca Comercială Română

18 iunie – webinarul ”Predă cu bucurie și după pandemie! Ce resurse și abilități păstrăm după întoarcerea la școală”, susținut de Claudia Cârstocea, Oana Manta și Claudia Codreanu, profesori facilitatori în Mentalitatea Deschisă în Educație

19 iunie – webinarul ”Școala emoțiilor. Metoda C.L.A.R”, susținut de Alina Căprioara, lector universitar, psiholog, autor și trainer în procese de schimbare personală și organizațională.

23 iunie – webinarul ”Autonomia copilului în învățare”, susținut de Olimpia Meșa, autoarea cărții ”Cum învață oamenii?”

25 iunie – webinarul ”Effective online teaching”, susținut de Jace Hargis, Profesor Predare și Învățare în cadrul NYU Shanghai și Director la centrul de predare și învățare al Universității.

26 iunie – webinarul ”Vulnerabilizarea se învață”, susținut de Paula Epurianu, profesor facilitator în Mentalitatea Deschisă în Educație

29 iunie – webinarul ”Despre excelență, interese ilegitime, false profeții și drumul către normalitate în învățământul românesc” , susținut de Daniel Funeriu, fost Ministru al Educației și Cercetării

1 iulie – webinar ”Cum creștem viitori adulți autonomi și responsabili” susținut de Dragoș Iliescu, specialist în psihologie organizațională și măsurare psihologică

2 iulie – webinarul ”Inteligența emoțională on/offline” susținut de Anca Simion și Irina Vasile, profesori facilitatori în Mentalitatea Deschisă în Educație.

Webinariile vor fi deschise și către profesorii care nu au participat la conferință, în limita locurilor disponibile. Detaliile despre modalitatea de participare vor fi disponibile pe site-ul și pe pagina de Facebook a proiectului.

Despre Proiectul SuperTeach

Lansat în 2017, SuperTeach este un program educațional de voluntariat realizat de Romanian Business Leaders (RBL) în parteneriat cu Institutul Dezvoltării Personale (IDP) și Educativa.

SuperTeach inspiră profesorii să educe noile generații în spiritul unei mentalități deschise, ajutând elevii să-și descopere pasiunile, să-și maximizeze potențialul și să-și dezvolte competențele cheie pentru a reuși să-și atingă țelurile în viață.

Fondatorii proiectului SuperTeach sunt Felix Tătaru, președinte fondator al GMP Group si Radio Itsy Bitsy, Dragoș Anastasiu, CEO al Grupului Eurolines, Cristina Gheorghe, președinte al Institutului Dezvoltării Personale și Alexandru Ghiță, președinte al Grupului Educativa.

SuperTeach acționează pe 3 direcții: Conferințe, Traininguri și Comunități locale.

În cei trei ani de activitate, în toată țara s-au desfășurat 21 conferințe în care sute de speakeri, elite și specialiști în educație și antreprenoriat au pregătit peste 9.800 de profesori și educatori din sistemul de învățământ preuniversitar, promovând principii și instrumente ale unei mentalități deschise în educație aplicate la clasă.

Peste 300 de profesori au absolvit cursul de formare „Mentalitate Deschisă în Educație” realizat de liderul global in schimbare de mentalitate, Institutul Arbinger din SUA și oferit în România de Institutul Dezvoltării Personale.

În present, SuperTeach dezvoltă comunități locale în 16 județe cu ajutorul celor 27 de facilitatori ai programului Mentalitatea Deschisă în Educatie și o Platformă Digitală de conținut educativ pentru toți profesorii interesați să evolueze în spiritul nevoilor societății actuale.

În contextul declarării stării de urgență, SuperTeach a organizat webinarii și conferințe online gratuite pentru a veni în întâmpinarea nevoilor profesorilor, la acestea participând mii de cadre didactice din toată țara. Până în acest moment, au fost organizate 23 de webinarii și trei conferințe online, care au reunit aproximativ 17.000 de profesori din toată țara. Alte zeci de mii au vizionat ulterior fimările conferințelor și webinariilor.