Romanul FEM, tradus in limba franceza de Florica Ciodaru Courriol, a fost publicat de curind la Editura Non Lieu din Paris.

La Editura Polirom, FEM a aparut in 2014 in colectia Top 10+ si a fost nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor din Romania, Premiul Augustin Fratila, Premiile Radio Romania Cultural si Premiile revistei Observator cultural.

In strainatate au aparut volumele Psaume (Les Ecrits des forges, 1997); Art et pouvoir en Roumanie 1945-1989 (2007); Trois saisons poétiques (Phi, 2008) si Chaosmos in olandeza (2004), engleza (2006) si franceza (2013).

Intr-o lunga scrisoare adresata barbatului care e pe cale sa o paraseasca, o femeie face o incursiune nonconformista prin meandrele sale fiziologice si psihologice, din copilarie pina la virsta adulta. Ea isi propune sa-i povesteasca fostului iubit, asemenea unei Șeherazade, istorii „care sa-l tina treaz toata noaptea”, presarindu-le cu micile intimplari de zi cu zi din viata lor impreuna si cu cele mai intime trairi legate de cresterea ei intru feminitate. Iar toate starile, imaginile fantastice si viziunile stranii din povestile ei nu au alt scop decit sa-l deschida pe el catre o sensibilitate si o intelegere pe care nu le-a avut niciodata.

Magda Carneci, scriitor si critic de arta, a obtinut un doctorat in istoria artei la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris in 1997. A fost director al Institutului de Istoria Artei din Bucuresti intre 1990 si 1992, presedinte al boardului Centrului Soros pentru Arta Contemporana (1998-2004), redactor-sef al revistei Artelier din Bucuresti (1998-2004), presedinte al AICA Romania (2000-2005), director al Institutului Cultural Roman din Paris (2007-2010). In prezent este redactor-sef al revistei de arte vizuale ARTA si presedinte al PEN Romania. Pe linga titlurile din domeniul artelor plastice, a publicat mai multe volume de poezie: Hipermateria (1980); O tacere asurzitoare (1984); Haosmos (1992); Poeme politice (2000); Poeme TRANS (2012) si eseuri: Arta anilor '80. Texte despre postmodernism (1996); Poetrix. Texte despre poezie si alte eseuri (2002). Poezii si proze ale sale au fost incluse in volume colective romanesti sau straine. A coeditat lucrarea colectiva Perspectives roumaines. Du postcommunisme a l'integration europeenne (2004). De aceeasi autoare, la Editura Polirom a aparut volumul Artele plastice in Romania 1945-1989. Cu o addenda (1990-2010) (2013).