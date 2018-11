Femeia lovită de o mașină pe trecerea de pietoni din zona Palatului de Justiție din municipiul Suceava a murit la spital iar copilașul ei de un an și jumătate se află în continuare în comă. Victima se numește Irina Apetrei și este căpitan la Școala de Subofițeri Jandarmi din Fălticeni fost purtător de cuvânt al instituției. Accidentul s-a înregistrat astăzi, în jurul orei 13.00.

Femeia traversa drumul cu un căruț în care se afla copilul. Ea a fost găsită în stare de inconștiență de către echipajele medicale sosite la locul accidentului. Șoferul care a provocat accidentul are 26 de ani și este din Suceava.