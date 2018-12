O femeie de 68 de ani, din Fălticeni, a fost surprinsă și accidentată mortal de o mașină, în timp ce traversa regulamentar strada 2 Grăniceri din municipiu. Accidentul s-a înregistrat ieri, în jurul orei 07.00. Autoturismul era condus de un tînăr de 25 de ani, din Fîntînele. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal.

