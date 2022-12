Politiștii din cadrul Politiei orașului Vicovu de Sus au fost sesizati recent de catre o femeie din orașul Vicovu de Sus, judet Suceava cu privire la faptul ca, a fost înșelata de catre o persoana necunoscuta utilizatoare a unei retele de socializare, care, pretinzând ca este general în razboi pe un front din Orientul Mijlociu, are nevoie de o suma importanta de bani pentru a ajunge în Romania, urmand ulterior sa-i restituie suma de bani.

Din verificarile efectuate de politiști a rezultat faptul ca, din luna iunie a anului 2022 pană în prezent, femeie a luat legatura prin intermediul retelei de socializare cu o persoana necunoscuta care i-ar fi relatat persoanei vatamate ca este general de razboi fiind în misiune de razboi și are nevoie urgenta de bani întrucat nu vrea sa moara acolo, dorind sa vină în Romania. Persoana vatamata a acceptat sa o ajute pe persoana necunoscuta, din mila, de buna voie efectuand mai multe tranzactii de transfer numerar de la diferite sucursale din municipiul Radauti catre diverse conturi bancare pe care persoana necunoscuta i le-a oferit.

În cele din urma persoana vatamata i-a transferat persoanei necunoscute suma totala de 22.760 de Euro.

În urma cu cateva zile, persoana vatamata a relatat cele întâmplate membrilor familiei sale, ocazie cu care aceasta și-a dat seama ca a fost indusă în eroare. Suma de bani pe care persoana vatamata i-a virat în diferite conturi erau bani primiti de la copiii sai.

În cauza, s-a întocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarșirii infractiunii de înșelaciune ” ce urmeaza a fi solutionat procedural prin unitatea de parchet competenta.

Politiștii atrag atentia cu privire la acest mod de înșelaciune și recomanda sa nu dati curs unor astfel de relationari paguboase și sa nu virati sume de bani în conturile solicitate de persoane necunoscute.

Metoda se bazeaza pe încrederea celor care se lasa abordati, de obicei oameni fara prea multa experienta pe internet, subit de catre o femeie sau un barbat, care le devine iubit(a) §i care aleg sa trimita 0 suma de bani catre iubit(a), pentru a crea/pastra legatura amoroasa.

Pe baza avansului tehnologic și aplicatiilor de ultima generatie accesibile gratuit de pe internet, direct pe telefon sau calculator în ultima perioada, aceasta metoda a devenit tot mai sofisticata deoarece infractorii folosesc limba de origine a victimei și comunica prin intermediul unor aplicatii criptate, ceea ce lngreuneaza mult atat identificarea infractorilor, cat și dovedirea faptelor lor.

Sumele de bani obtinute de la victimele credule nu sunt însușite , de obicei, direct de catre destinatarul lor final, ci parcurg circuite financiare complicate, fiind transferate de la o persoana la alta, de pe un cont pe altul, prin diverse medii financiare bancare și nebancare (așa-numitele ,,conducte”), folosindu-se de diferite persoane și justificari, scopul fiind acela de a se crea o mai mare aparenta de legalitate a încasarii finale și o credibilitate sporita a provenientei sumei de bani dintr-o operatiune reala de catre dobanditorii subsecventi pana la beneficiarul final.