Sâmbătă la ora 10.00, polițiștii din cadrul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus au oprit pentru control pe Calea Cernăuți din orașul Vicovu de Sus autoturismul condus de către o femeie de 38 de ani, localnică.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că femeia apare cu menţiunea la permisul de conducere „cu restricţii – reţinut”, în baza art. 335 alin. (2) din Codul penal.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.