O femeie a murit în urma incendiului izbucnit în această seară la gospodăria sa din Vicovu de Sus. Aceasta a fost găsită de pompierii militari care au pătruns în interiorsă stingă focul.

Intervin pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.