Având în vedere situația turismului local și național în contextul crizei generate de epidemia COVID-19, problemele cu care se confruntă industria ospitalității ca urmare a măsurilor impuse la nivel local și național pentru prevenirea răspândirii epidemiei Covid-19, prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a convocat la solicitarea Patronatului Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava și Federația Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est, Comisia de Dialog Social de la nivelul Instituției Prefectului.

Întâlnirea a avut loc astăzi, 22 aprilie 2021, de la ora 10.00 în sala de ședințe din cadrul Muzeului Național de Istorie Suceava cu prezență fizică precum și în sistem videoconferință.

Temele de discuție din cadrul întâlnirii au fost:

– Situația turismului local și național în contextul crizei generate de epidemia COVID-19;

– Probleme privind funcționarea sectorului turistic local și național în contextul măsurilor impuse de pandemia COVID-19;

– Măsuri și soluții de organizare, susținere și prioritizare a sectorului turism în cadrul economiei locale și naționale; Propuneri de relansare a acestei industrii;

– Susținerea unui turism participativ prin utilizarea și dezvoltarea parteneriatelor public-private.