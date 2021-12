Copiii din Asociația „Lumină Lină” au primit vizita femeilor din PMP Suceava care au îmbrăcat mantia lui Moș Crăciun și le-au oferit cadouri frumoase. ”Noi păstrăm tradiția. Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor, Organizația Județeană de Femei a PMP Suceava îmbracă mantia lui Moș Crăciun. În acest an, am poposit la copiii din Asociația „Lumină Lină”. Dragi copii, să aveți doar zile senine și pline de fericire, noi asta va dorim!”, a transmis femeile din PMP Suceava.