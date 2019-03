Deşi pe micile ecrane se difuzează în continuare şi a ajuns la jumătate, reality-showul de la Pro TV şi-a cam încheiat filmările. Mai este de filmat finala pentru „Ferma” şi apoi clădirea Vila Klaus în care s-au desfăşurat filmările va fi dată în folosinţă şi acolo vor merge copii care se vor distra în vacanţe, potrivit click.ro.

Cristi Bozgan, partenerul de emisiune al Mihaelei Rădulescu, şi totodată mentorul concurenților din „Ferma” (PRO TV), şi-a dorit să readucă Vila Klaus pe harta destinațiilor turistice cu importanță istorică din România, așa că i-a pus pe concurenţi să amenajeze camerele, să lucreze la interior și la exterior și să facă tot ce le stă în putere ca această clădire, în care ei locuiesc acum, să poată primi pe viitor, din nou, musafiri. „Trebuie să recunosc, este pentru prima oară când am un birou în adevăratul sens al cuvântului. Sunt obișnuit cu acțiunea și îmi este greu doar să stau și să observ când se întâmplă anumite lucruri în fermă, la care aș putea contribui sau pe care le-aș putea îmbunătăți. Însă, cumva, asta este și frumusețea provocării «Ferma – Un nou început!» Faptul că trebuie să fiu în permanență cu ochii pe concurenți, însă fără să intervin, să-i las să ia deciziile, chiar dacă poate câteodată sunt greșite.”, a spus mentorul concurenţilor, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ferma-cum-nu-o-vezi-la-tv-ce-se-va-intampla-cu-vila-dupa-incheierea-filmarilor