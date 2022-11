Peste 100 de fermieri din întreaga țară au participat, astăzi, la seminarul cu tema „BOVICOOP- cooperare și dezvoltare”. Dezbaterea a fost organizată de Uniunea De Ramură Națională A Cooperativelor din Sectorul Taurin – Bovicoop. Printre invitații prezenți la acest seminar s-au numărat președintele Consiliului Județean Suceava și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac și președintele PMP Suceava, Marian Andronche. La seminat a fost prezent și șeful Direcției Sanitar veterinare Suceava, Mihai Voloșeniuc. Gazda evenimentului, medicul veterinar Doru Lefter, a ținut să precizeze, în deschiderea evenimentului, că la seminar au fost invitați reprezentanții tuturor partidelor politice sucevene.

Flutur anunță că a obținut în coaliție păstrarea subvenției pentru zona de munte

Invitat să ia cuvântul, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să transmită că știe care sunt problemele fermierilor din județul Suceava. „Dacă astăzi vorbiți de fermele mici și mijlocii și vorbiți în primul rând de crescătorii de animale, de bovine, eu cred că trebuie după întâlnirea de astăzi să aveți niște concluzii și să cereți ceea ce vreți. Și v-o spune un om care negocia aderarea la UE în 2005 – 2006 și cei care se țineau cu argumente obțineau. Asta va trebui să faceți și dumneavoastră. Nu vă ascund că fiind în coaliția de guvernare la vârf particip săptămânal la aceste ședințe. În ultima ședință pe care am avut-o, în care l-am invitat pe ministrul Daea pe Planul Național Strategic, mi-am exprimat nemulțumirea pentru câteva chestiuni. Una dintre ele se referea la o tentativă de modificare a subvenției pentru zona de munte în sensul reducerii ei și nu am fost de acord”, a spus Gheorghe Flutur. El a spus că în forma finală a acestui Plan rămâne și subvenția pentru zona de munte „așa cum trebuie să rămână”.

„Știți foarte bine la ce mă refer. Compensarea handicapurilor naturale în aceste zone de munte se face printr-o subvenție cât de cât mai consistentă pentru că altfel se depopulează aceste zone și nu mai are atractivitate. Dar e valabil pentru toată țara, nu doar pentru zona de munte. Și a doua temă pe care am discutat-o cu ministrul agriculturii a fost cea legată de criza laptelui. M-am uitat în deficitul balanței comerciale din acest an. și uitați-vă că deficitul balanței comerciale la rubrica unt importat suntem campioni. Și dacă pornim de la asta trebuie să găsim urgent răspuns. Din păcate asta arată o criză a laptelui. M-am uitat în statistici și aproape 700.000 de tone era deficitul de lapte în această vară care trebuia procesat și de aici vine și această modificare a balanței, importul de lapte și problemele pe care dumneavoastră le aveți. Știu, fermierii se plâng: seceta, criza Covid, războiul din Ucraina, scumpirile.

Și am avut în coaliție discuții și de un sprijin care trebuie dat, dar și dacă trebuie dat pe cap de vacă sau trebuie dat pe exploatații sau pe cantitatea pe care o livrați. Și se conturează o variantă să primiți un sprijin pe cantitatea de lapte. O anumită sumă de bani. Noi încercăm așa măcar un cuantum de 50 de bani pe litru, un sprijin pentru a nu mai încuraja oamenii să ducă vaca de lapte la abator”, a mai afirmat Gheorghe Flutur. În același timp, el i-a încurajat pe crescătorii de animale, pe fermieri, să se asocieze pentru a fi mai competitivi pe piață.



Eugen Tomac: Activitatea crescătorilor de animale, a fermierilor, poate fi considerată un act de patriotism

La rândul său, președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a transmis că îl bucură că a putut să fie prezent în rândul fermierilor participanți la acest seminar. „În primul rând pentru că vă admir tăria și curajul de a vă preocupa de un domeniu atât de important pentru România. Un domeniu care de-a lungul secolelor ne-a ținut în viață pentru că toți cei care sunt atașați de pământul românesc de tot ceea ce ține produse de calitate românești sunt oameni care în primul rând cred că sunt patrioți ai acestei țări. Evident că la ora actuală România a făcut progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea rurală însă suntem la ani distanță față de Europa Occidentală. Eu nu sunt specialist nici în agricultură, nici în zootehnie, însă îmi plac foarte mult produsele românești și oriunde mă duc și pe oricine invit în țară am încercat întotdeauna să îi duc în locuri unde putem să le prezentăm lucruri de calitate produse aici în țara noastră. Și evident că cel mai bun brand de țară sunt exact produsele pe care le creăm cu foarte mult efort chiar și în acest vremuri în care sigur condițiile s-au schimbat mult de la an la an. dar tot e loc de mult mai bine. Și prezența mea aici este tocmai pentru a vă asigura că sunt deschis, sunt dornic să mă implic și în măsura în care voi putea voi pune umărul astfel încât toate problemele cu care vă confruntați să poată fi soluționate.

El consideră că activitatea crescătorilor de animale, a fermierilor, poate fi considerată un act de patriotism. „Să vrei să faci agricultură de calitate în România, să promovezi produse de calitate în această țară, în vremurile pe care le trăim este un act de mare curaj și pentru asta vă felicit și trebuie să strângem rândurile astfel încât banii pe care îi avem să poate ajunge la dumneavoastră, să puteți să vă dezvoltați, să puteți să fiți competitivi pe această piață extrem de grea”, a mai declarat Eugen Tomac.

De precizat că în cadrul seminarului de la Suceava au fost susținute prezentări pe teme precum „Rolul și importanța sistemului cooperatist în dezvoltarea rurală”, ”Măsuri accesibile în sectorul bovin odată cu implementarea PNS 2023-2027”, Importanța îmbunătățirii geneticii în reproducția bovinelor, Utilizarea probelor de tesut in controlul bolilor la animale, controlul genomic si asigurarea trasabilitatii produselor de origine animală și “ „COOPERATIVA – Model de asociere de tip economic”. De asemenea, într-o intervenție pe internet, europarlamentarul Daniel Buda a avut o prezentare pe tema „Situația sectorului zootehnic bovin direct de la Bruxelles”.