La Dorna Candrenilor, președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a participat la lansarea candidaturii lui Daniel Țîcșa pentru funcția de primar. La eveniment au participat mai mulți fermieri din Dorna Candrenilor, oameni de afaceri și locuitori ai comunei, care nu au uitat că administrația liberală a adus apă, canalizare și a asfaltat străzi în urmă cu câțiva ani.

Interesant este proiectul ambițios al lui Țîcșa de a organiza fermierii și gospodăriile țărănești. Există exemplu de succes al primarului liberal de la Șaru Dornei, Cătălin Iordache, care a organizat fermierii în Asociația Crescătorilor de Animale. Aceasta colectează lapte, în prezent în jur de 3.000 litri pe zi, și este dotată cu echipamente și tancuri de răcire, plătind fermierilor 1,35 lei pe litru, spre deosebire de Dorna Candrenilor, unde se plătește doar 90 de bani pe litru. Deci, se poate și mai bine. De asemenea, se dorește organizarea pe modelul primăriei liberale de la Ciocănești, unde fermierii sunt asociați pentru folosirea pășunilor montane și plătesc doar 200 de lei pe lună pentru pășunat pe cap de animal, în timp ce la Dorna Candrenilor se plătește între 800 și 1000 de lei pe lună. Candidatul liberal propune și extinderea rețelei de apă și canalizare, deoarece stațiunea turistică Dorna Candrenilor merită acest lucru. Președintele Flutur a exprimat îngrijorarea sa față de situația actuală: „Este absolut îngrijorător și nu înțeleg de ce o primărie care încasează venituri semnificative din exploatarea celor 4.200 hectare de pădure – peste 1 milion de euro pe an – și încă 1 milion de euro pe an din apa minerală și piatră, și care are un buget considerabil, împrumută 1,4 milioane de euro în loc să investească în extinderea rețelei de apă și canalizare în restul comunei. Liberalii au soluții pentru această comună foarte bogată, cu multe resurse naturale care contribuie la bugetul primăriei. În zilele următoarele vom prezenta, astfel încât oamenii să vadă că soluțiile liberale reprezintă viitorul pentru Dorna Candrenilor.”