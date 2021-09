Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, medicul de familie Irina Badrajan, susține că numărul pacienților hotărâți să se vaccineze anti-COVID crește continuu, după înmulțirea contaminărilor. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doctorul a declarat: „Au fost oameni care au trecut prin boală și după aceea au zis că au făcut o greșeală că nu s-au vaccinat la timp. Am numeroși pacienți de genul acesta pe care degeaba am încercat să-i conving altfel și care, în final, după ce s-au îmbolnăvit, au acceptat ideea că era mult mult mai bine să se vaccineze. Apariția tulpinii Delta a dus la creșterea numărului cazurilor de coronavirus, pentru că această tulpină este mult mai contagioasă. În plus, vor mai apărea și altele, fiindcă virusul este foarte șmecher și se tot schimbă. Vaccinul existent acoperă și eventualele variante posibile. Am pacienți care se arată interesați și pe care îi trimit de urgență să se vaccineze”. Medicul sucevean a mai spus că propunerea făcută din New York de președintele Klaus Iohannis, care a cerut introducerea vaccinării obligatorii a unor categorii socio-profesionale esențiale, cum ar fi medicii și profesorii, este bună și normală.

Irina Badrajan a afirmat: „Propunerea mi se pare foarte justă, având în vedere că în momentul în care s-a apelat la conștiința cetățenească, la înțelegerea fenomenului și la responsabilitatea pe care o avem toți față de sănătatea semenilor noștri nu s-a obținut un rezultat favorabil. Ba, dimpotrivă, au fost antrenate niște teorii greșite, false, cu surse necunoscute, pe tot felul de site-uri și pe tot felul de canale de comunicare. Cred că ținînd cont de miza existentă, trebuie luată o măsură mai drastică. De altfel, nu am fi singurii care ar face acest lucru deoarece Franța, de exemplu, a concediat 3.000 de angajați din sănătate care nu au vrut să se vaccineze. Eu consider că această măsură trebuie să fie obligatorie pentru toți cei care lucrează cu oamenii. Aici sunt incluși lucrătorii din sănătate, cadrele didactice și bineînțeles angajații din administrația publică, pentru că și acest sector este unul în care se lucrează cu un număr mare de cetățeni. În numele unui drept pe care-l are fiecare, să-și decidă soarta, unii preferă să moară decât să accepte ideea de a se vaccina. Nu le înțeleg nici motivele, nici rezistența, iar printre ei sunt și multe personalități care s-au arătat ca fiind jignite de măsurile de impunere a vaccinării”.

Doctorița a completat: „Consider că este foarte adevărat să aducem și cealaltă latură în lumină, aceea a dreptului nostru, al tuturor celorlalți, care dorim să fim sănătoși și nu să fim puși în pericol de cei care nu doresc să se vaccineze. Se știe dintotdeauna că vaccinarea este metoda profilactică cea mai bună, cea mai ieftină și cea mai sănătoasă de a înlătura o boală cu extindere în masă. Vorbim și de gripă. Antecedentele le cunoaște fiecare și toți acuma sunt foarte de acord că trebuie să se vaccineze. De ce fac opoziție la vaccinarea pentru COVID oameni care habar nu au ce e cu dânșii și comentează teoriile cu privire la ARN-ul mesager, anticorpi și alte lucruri despre care nici măcar nu știu ce înseamnă?” Irina Badrajan a subliniat, la Radio Top: „Democrația și libertatea ni le putem manifesta în altă parte, la vot sau unde dorim în viața noastră. Nimeni nu ne poate impune nimic, dar, în domeniul sănătății unei națiuni, măsura vaccinării obligatorii a unor categorii socio-profesionale ar fi binevenită”. Medicul de familie sucevean a conchis: „Pentru a termina cu pandemia este foarte bine să impunem niște măsuri, pentru micșorarea numărului de îmbolnăviri și de decese”.