Primăria Rădăuți cere prin ordonanță președințială sistarea lucrărilor de reabilitare a fațadei unei clădiri din centrul municipiului, lucrări care se fac cu încălcarea reglementărilor tehnice în vigoare și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții. Primarul Bogdan Andrei Loghin a declarat că municipalitatea rădăuțeană a mai cerut sistarea lucrărilor la respectivul obiectiv și în decembrie anul trecut însă cum antreprenorul nu s-a conformat a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, împotriva beneficiarului investiției.

”În centrul municipiului Rădăuți, unii antreprenori construiesc după bunul lor plac, ignorând cu nepăsare legislația în vigoare. În după-amiaza zilei de 5 mai 2021, în jurul orei 17.00, urmare a sesizărilor apărute în spațiul public, șeful Serviciului Urbanism și șeful Poliției Locale, s-au deplasat la obiectivul în litigiu situat în str. Piața Unirii nr.5, unde au constatat că se execută lucrări de placare la fațadă. Titularul investiției, prezent la fața locului, a fost notificat privitor la sistarea lucrărilor însă continuarea acestora a impus ca o echipă din cadrul Primăriei municipiului Rădăuți să fie din nou prezentă joi, 6 mai 2021, ora 9.00, în str. Piața Unirii nr.5, unde s-au constatat lucrări în desfășurare și ocuparea domeniului public, cu o schelă metalică pentru montarea căreia nu există aprobări necesare. Respectiva lucrare a făcut obiectul verificărilor din partea Primăriei în luna decembrie 2020, când s-a întocmit procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, nr.13/28.12.2020, când pe lângă amenda aplicată s-a dispus măsura sistării imediate a lucrărilor. Întrucât beneficiarul lucrării a ignorat cele dispuse de Primărie, UAT Rădăuți reprezentată prin primar a formulat o plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, împotriva beneficiarului investiției”, a spus Loghin.

El a arătat că în paralel cu acțiunile întreprinse de Primăria Rădăuți, lucrarea respectivă a fost controlată și de către Inspecția de Stat în Construcții, care prin procesul verbal de control din decembrie 2020 a constatat realizarea unor lucrări de construcții cu încălcarea reglementărilor tehnice în vigoare și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții, pentru care s-au dispus măsuri cu termene de intrare în legalitate, precum și oprirea execuției lucrărilor. ”Urmare a controalelor s-a întocmit informarea nr. 7728/6.05.2021 prin care s-a solicitat depunerea spre instanță a unei cereri de dispunere a măsurilor necesare prin ordonanță președințială”, a conchis primarul de Rădăuți.