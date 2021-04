Joi, 8 aprilie au fost reluate, în sistem online, discuțiile cu partenerii județului Suceava din Schwaben, Mayenne și Cernăuți în vederea pregătirii unor proiecte comune care să fie derulate în perioada următoare, pe ordinea de zi a întâlnirii regăsindu-se atât proiecte consacrate cât și proiecte noi, adaptate la contextul actual pandemic. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Este prima întâlnire pe care o avem de la începutul pandemiei și este semnalul că ne pregătim cu toții pentru revenirea la normalitate, iar acum, pe vreme rea, trebuie să ne pregătim pentru vremuri bune”, a spus Flutur. Din partea Consiliului Județean Suceava au participat pe lângă președintele Flutur, vicepreședintele Niculai Barbă, administratorul public, Irina Vasilciuc și directorul Serviciului Diaspora și parteneriate Externe, Gabriela Dugan. Partenerii străini au fost reprezentați de Martin Sailer, președintele Parlamentului Districtual Schwaben, Olivier Richefou, președintele Consiliului Departamental Mayenne și Serghei Osaciuc, președintele Administrației Regionale Cernăuți. ”În debutul ședinței a fost prezentată situația în contextul pandemiei în fiecare dintre cele patru regiuni, modul în care se acționează și o succintă estimare a evoluției vieții economico-sociale în perioada următoare”, a arătat șeful administrației județene.

Flutur militează pentru deschiderea a noi puncte de trecere a frontierei România-Ucraina, între județul Suceava și regiunea Cernăuți

Președintele Flutur, a prezentat o serie de propuneri privind proiecte care ar putea fi derulate în comun atât în perioada pandemiei cât și după revenirea la normalitate.

Astfel, în perioada următoare, ar putea fi organizate o serie de întâlniri și evenimente online la care să participe în special tineri din cele patru regiuni pe domenii cultural-sportive și de administrație. În contextul dezvoltării parteneriatului cu regiunea Cernăuți, președintele Gheorghe Flutur susține că va milita pentru deschiderea a noi puncte de trecere a frontierei România-Ucraina, între județul Suceava și regiunea Cernăuți, la care partea ucraineană a subliniat faptul că se va pregăti pentru alocarea de sume pentru realizarea drumurilor de acces aferente. Gheorghe Flutur le-a transmis partenerilor că proiectele pentru tineri trebuie să fie prioritare odată cu relaxarea restricțiilor. El a propus realizarea unui festival al tineretului pe platoul Rarău, pelerinaje, drumeții, la care sunt așteptați să participe tineri din țările partenere și din întreaga lume.

Flutur a subliniat încă o dată potențialul turistic al Bucovinei și rolul important pe care îl are Aeroportul Internațional “Ștefan Cel Mare” Suceava în dezvoltarea turismului și pentru mediul de afaceri în județul Suceava. Pentru perioada următoare județul Suceava are în vedere promovarea de proiecte în domeniul infrastructurii, sănătate, cultură și turism, acordând o atenție deosebită atragerii de fonduri europene pentru finanțarea acestora. În final s-a convenit ca întâlnirile să aibă loc în continuare în format online, între echipe de lucru pe diferite domenii, prima întâlnire fiind stabilită foarte curând, pe 13 aprilie 2021.