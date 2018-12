Mare sărbătoare în comunitatea poloneză din județul Suceava în a doua zi de Crăciun. Nu mai puțin de 13 coruri ale parohiilor romano-catolice din Solonețu Nou, Rădăuți, Suceava, Siret, Pleșa, Moara, Cacica, Poiana Micului, corul bisericii romano-catolice din Vicșani, corul Forumului Democrat German ”Edelwiss” din Câmpulung Moldovenesc și corul parohiei greco-catolice ”Maidancik” au participat la Festivalul Bucovinean al Colindelor care s-a desfășurat la biserica din Solonețu Nou. La manifestarea aflată la a patra ediție au fost prezenți printre alții președintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher și deputatul etnicilor polonezi, Victoria Longher.

Longher: ”Prin această acțiune s-a dorit ca toate comunitățile poloneze din Bucovina, precum și vecinii lor să se întâlnească într-o sărbătoare atât de importantă cu este Crăciunul să colinde și să petreacă împreună ca într-o mare familie poloneză”

”Colinda înțeleasă ca un cântec legat de Nașterea Domnului a apărut în sec.XIII. Colinda este semnul bucuriei și al înțelegerii, al unității, pe care o cântăm la masa de Ajun împreună cu familia, dar și în biserică cu credincioșii. Conform tradiției creștine, pentru apariția colindelor trebuie să-i mulțumim Sfântului Francisc de Assisi (precum și pentru reprezentațiile de Crăciun). Colindele încep să fie cântate după cina festivă din Ajunul Crăciunului, iar la liturghii de la prima liturghie de pe 25 decembrie care începe la miezul nopții, așa numita ”Pastorală”. Se colindă până pe data de 2 februarie când este sărbătoarea Întâmpinarea Domnului.

În urmă cu trei ani, Uniunea Polonezilor din România a decis să aducă la lumină o veche tradiție poloneză, și anume cea a colindatului. Astfel s-a născut ideea organizării Festivalului Bucovinean al Colindelor. Prin această acțiune s-a dorit ca toate comunitățile poloneze din Bucovina, precum și vecinii lor să se întâlnească într-o sărbătoare atât de importantă cu este Crăciunul să colinde și să petreacă împreună ca într-o mare familie poloneză. Acțiunea ”Festivalul Bucovinean al Colindelor” s-a organizat pentru prima dată la Solonețu Nou în ziua de 27 decembrie 2015. De atunci, festivalul are loc anual pe data de 26 decembrie”, a arătat Ghervazen Longher.

Împărțirea cu oplatek la Casa Polonă din Solonețu Nou

Corurile care au evoluat în fața altarului bisericii din Solonețu Nou au prezentat un scurt program de colinde care au răsunat în limbile polonă, română, ucraineană și germană. După încheierea părții artistice cu toții s-au îndreptat la Casa Polonă din Solonețu Nou unde a avut loc împărțirea cu oplatek, obicei care își are originea în ritualul împărțirii pâinilor care datează din primele veacuri ale creștinismului. Preotul a binecuvântat oplatele, iar apoi participanții și-au adresat urări cu prilejul sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou și au servit din bucatele pregătite cu acest prilej.