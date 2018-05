Și în acest an, Casa Corpului Didactic din Sibiu, în parteneriat cu CCD-urile din zece județe (Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Gorj, Iași, Mureș, Sibiu și Suceava) și Municipiul București, a inițiat și a organizat a IV-a ediție a Festivalului – concurs „CDIdei în cărți.

Au fost implicați în concurs elevi, profesori deopotrivă prin centrele de documentare şi informare (CDI) şi bibliotecile din cadrul unităţilor de învăţământ, din dorinţa de a pune în valoare pasiunea pentru lectură, pentru cultură, dar şi pentru a oferi un cadru de demonstrare a deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în contexte nonformale.

Deoarece Festivalul – concurs din anul 2018 s-a desfășurat sub semnul “Centenarului Marii Uniri”, s-a creat și o secțiune dedicată evenimentului. Pentru această secțiune, obiectele realizate de elevi trebuiau să reprezinte fie un eveniment/ o sevență derulat (ă) în perioada 1918-2018, personalități româneaști care au trăit în perioada 1918-2018 (oameni de cultură, scriitori, lideri, sportivi s.a), realizări ale românilor, invenții, contribuții s.a din perioada 1918-2018.

În anul 2018 festivalul s-a desfășurat pe trei categorii de vârstă:

• clasele III- IV

• clasele V-VI

• clasele VII- VIII

Concret în ce a constat proiectul fiecărui echipaj:

• să îşi formeze o echipă de trei elevi din aceeaşi categorie de vârstă. Echipa trebuia coordonată de un cadru didactic, profesor documentarist sau de bibliotecar/ documentarist;

• să aleagă o lucrare pe care să o citească;

• să îşi planifice activitatea în proiect,

• să citească lucrarea şi să stabilească obiectul pe care îl vor confecţiona;

• să realizeze cele patru produse pentru prezentarea în cadrul Festivalului: fișa lucrării citite, fişa obiectului reprezentativ ales, Jurnalul echipei și obiectul realizat/ confecționat.

• să-şi prezinte produsele în cadrul Festivalului în diferite etape, în conformitate cu metodologia festivalului.

Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava a coordonat activitatea la nivelul județului prin prof. metodist Traian Duminică.

Faza pe școală a festivalului-concurs CDIdei în cărți s-a desfășurat la nivelul județului Suceava în perioada 27.03.2018 – 14.05.2018. și au fost înscrise 18 unități școlare, 152 de echipe și 68 de profesori coordonatori.

Faza județeană a avut loc sâmbătă 19 mai 2018, la Muzeul Bucovinei din Suceava, începând cu ora 9.00. A fost o sărbătoare a copiilor, a cărților și a ideilor! Din cele 18 unități școlare înscrise în concurs, s-au calificat pentru această etapă,74 de echipe coordonate de 56 de profesori.

Rezultatele au fost pe categorii de vârstă:

• clasele III-IV: 6 premii I (Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Fălticeni, Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava, Școala Gimnazială Bosanci, Școala Gimnazială Ioan Băncescu Adâncata), 3 premii II (Gimnazială Ion Creangă Suceava, Școala Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuți, Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița), 5 premii III (Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Fălticeni, Școala Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuți), 6 mențiuni (Școala Gimnazială Ioan Băncescu Adâncata, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Fălticeni, Școala Gimnazială Satu Mare, Școala Gimnazială Bosanci, Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești) și 15 cu diplome de participare;

• clasele V-VI: 1 premiu I (Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Rădăuți), 2 premii II (Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava, Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița), 2 premii III (Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești, Școala Gimnazială Satu Mare), 5 mențiuni (Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Rădăuți, Școala Gimnazială Satu Mare, Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava, Școala Gimnazială Aurel Stanciu Salcea) și 9 diplome de participare;

• clasele VII-VIII: 1 premiu I (Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava), 2 premii II (Școala Gimnazială Dărmănești, Școala Gimnazială Satu Mare), 1 premiu III (Școala Gimnazială Satu Mare), 3 mențiuni (Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești, Școala Gimnazială Satu Mare, Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod Suceava) și 6 diplome de participare.

Calificați pentru etapa regională, care va avea loc la Sibiu , în data de 8 iunie 2018, la Casa Corpului Didactic Sibiu / Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu, sunt cei clasați pe locurile I, II și III.