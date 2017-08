Duminică, 13 august, la Biserica Ortodoxă din Rotunda-Liteni se va desfășura cea de-a VII-a ediție a Festivalului-concurs de toacă pentru copii și tineret „Răsună toaca-n cer”. Festivalul este organizat la inițiativa preotului paroh Mihai Ursuleasa. Centrul Cultural Bucovina, aflat în subordinea Consiliului Județean Suceava, susține manifestarea prin acordarea de premii în bani pe categorii de vîrstă. Evaluarea concurenţilor va fi făcută de un juriu format din preoţi, profesori şi muzicologi

